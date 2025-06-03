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На Київ насуваються гроза, град і шквали: коли чекати негоди

Вівторок 03 червня 2025 13:04
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На Київ насуваються гроза, град і шквали: коли чекати негоди Фото: грози, шквали та град вже сьогодні у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У Києві сьогодні очікується гроза, град і шквали до 20 м/с. Оголошено жовтий рівень погодної небезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві на 3 червня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у другій половині дня з утриманням до кінця доби очікується гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Фахівці присвоїли подіям I рівень небезпеки - жовтий. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на дорожній рух.

На Київ насуваються гроза, град і шквали: коли чекати негоди

Мешканцям столиці радять не паркувати автомобілі під деревами, уважно стежити за прогнозами та за можливості залишатися в безпечних місцях під час негоди.

Погода в червні в Україні

Синоптики дали прогноз на червень 2025 року. Так, середня місячна температура передбачається 19-23°, в гірських районах 15-16°, що на 1,5-2° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 45-82 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті 103-152 мм, що в межах (80-120%) норми.

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