На Київ насуваються гроза, град і шквали: коли чекати негоди

У Києві сьогодні очікується гроза, град і шквали до 20 м/с. Оголошено жовтий рівень погодної небезпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У Києві на 3 червня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у другій половині дня з утриманням до кінця доби очікується гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Фахівці присвоїли подіям I рівень небезпеки - жовтий. Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на дорожній рух.

Мешканцям столиці радять не паркувати автомобілі під деревами, уважно стежити за прогнозами та за можливості залишатися в безпечних місцях під час негоди.