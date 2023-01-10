На Київ насувається потужний снігопад: мешканцям столиці дали рекомендації

У Києві в ніч із 10 на 11 січня прогнозують потужний снігопад. Водіїв закликають утриматися від поїздок на авто під час негоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

"Звертаюся до водіїв утриматися від поїздок на авто під час негоди і бути обережними та уважними на дорогах. І не паркуйте авто там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема – вздовж доріг та проїздів", - наголосив міський голова.

За його словами, шляховики вже почали превентивно обробляти дороги протиожеледними засобами. Для очищення доріг уночі планується задіяти 227 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у середу, 11 січня, у західних областях України мокрий сніг, на півдні та сході прогнозують сильні пориви вітру.

Також ми писали, що через посилення морозів у Києві та області почали частіше вимикати світло.

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