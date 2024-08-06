На Київ насувається гроза

Мешканцям столиці надаються кілька важливих рекомендацій для забезпечення безпеки під час негоди:

Щільно закрийте усі вікна у будинках і приберіть із незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Уникайте перебування під рекламними щитами, лініями електропередачі та великими деревами, а також не паркуйте автотранспорт поруч із цими об'єктами.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, знайдіть найближче приміщення або природне укриття.

Під час керування автомобілем знижуйте швидкість, щоб швидше зупинитися при виникненні небезпечної ситуації, уникнути калюж та зберегти контроль над транспортним засобом.

У разі падіння дерев чи зламання гілок, звертайтеся до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за телефоном: 044-272-40-18. Якщо ці інциденти загрожують життю, телефонуйте до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (КАРС).

У разі травмування людей необхідно терміново зателефонувати за номером 103. При несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (ЦОДР).