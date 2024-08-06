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На Київ насувається гроза

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві в найближчу годину очікується гроза з утриманням до кінця дня. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Мешканцям столиці надаються кілька важливих рекомендацій для забезпечення безпеки під час негоди:

  • Щільно закрийте усі вікна у будинках і приберіть із незасклених балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
  • Уникайте перебування під рекламними щитами, лініями електропередачі та великими деревами, а також не паркуйте автотранспорт поруч із цими об'єктами.
  • Якщо ви перебуваєте на вулиці, знайдіть найближче приміщення або природне укриття.
  • Під час керування автомобілем знижуйте швидкість, щоб швидше зупинитися при виникненні небезпечної ситуації, уникнути калюж та зберегти контроль над транспортним засобом.

У разі падіння дерев чи зламання гілок, звертайтеся до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" за телефоном: 044-272-40-18. Якщо ці інциденти загрожують життю, телефонуйте до рятувальників за номерами: 101 або 044-430-37-13 (КАРС).

У разі травмування людей необхідно терміново зателефонувати за номером 103. При несправності світлофорних об'єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (ЦОДР).

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