Частину України накриє дощами: прогноз погоди на завтра
У середу, 7 серпня, в Україні збережеться літня комфортна температура. Однак місцями очікуються дощі.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.
Завтра протягом дня очікується +24...+29 градусів, у південних регіонах - +28...+31 градус. Ночі будуть прохолоднішими: +14...+18 градусів, а у Карпатах - +10...+14 градусів.
Дощі завтра пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, а ввечері - у Харківській області. На решті території значних опадів не очікується.
Погода у Києві
У Києві завтра можливий дощ з грозою. Температура повітря вдень становитиме близько +25...+26 градусів.
Коли чекати спеку
Сильна спека, за попередніми прогнозами синоптика, прийде з 15 серпня і розпочнеться дещо незвично - із західних областей. Після цього вона пошириться на центр, північ, південь та схід України.
Нагадаємо, 22 липня синоптики зафіксували рекордні середньодобові температури повітря в історії. В цей день глобальна температура на поверхні Землі досягла 17,15 градуса.
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