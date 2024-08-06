Частину України накриє дощами: прогноз погоди на завтра

У середу, 7 серпня, в Україні збережеться літня комфортна температура. Однак місцями очікуються дощі.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.

Завтра протягом дня очікується +24...+29 градусів, у південних регіонах - +28...+31 градус. Ночі будуть прохолоднішими: +14...+18 градусів, а у Карпатах - +10...+14 градусів. Дощі завтра пройдуть місцями на півночі, у центральних областях, а ввечері - у Харківській області. На решті території значних опадів не очікується. Погода у Києві У Києві завтра можливий дощ з грозою. Температура повітря вдень становитиме близько +25...+26 градусів. Коли чекати спеку Сильна спека, за попередніми прогнозами синоптика, прийде з 15 серпня і розпочнеться дещо незвично - із західних областей. Після цього вона пошириться на центр, північ, південь та схід України.