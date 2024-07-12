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На Київ насувається гроза

П'ятниця 12 липня 2024 13:44
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На Київ насувається гроза Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві в найближчу годину очікується гроза. Вона протримається до кінця доби 12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

"У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня гроза", - йдеться у повідомленні.

При цьому синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності.

Перший (жовтий) рівень небезпечності, який використовується для попередження про погодні явища, означає потенційно небезпечні погодні умови.

При таких умовах очікуються явища погоди, які за своїми кількісними показниками, тривалістю та територією поширення створюють певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу.

Жовтий рівень небезпечності не означає, що виникне надзвичайна ситуація. Проте рекомендується звернути увагу на прогноз погоди та вжити заходів обережності, щоб уникнути небезпеки.

Погода в Україні 13 липня

Завтра в Україні буде без опадів, проте місцями очікується спека до +42 градусів. При цьому у Києві буде +до +37 градусів.

Вчора у Києві зафіксували три температурних рекорди, які є першими максимуми цього літа.

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