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На Киев надвигается гроза

Пятница 12 июля 2024 13:44
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На Киев надвигается гроза Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве в ближайший час ожидается гроза. Она продержится до конца суток 12 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

"В ближайший час с сохранением до конца суток 12 июля гроза", - говорится в сообщении.

При этом синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Первый (желтый) уровень опасности, который используется для предупреждения о погодных явлениях, означает потенциально опасные погодные условия.

При таких условиях ожидаются явления погоды, которые по своим количественным показателям, продолжительности и территории распространения создают определенные неудобства для населения и функционирования хозяйственного комплекса.

Желтый уровень опасности не означает, что возникнет чрезвычайная ситуация. Однако рекомендуется обратить внимание на прогноз погоды и принять меры предосторожности, чтобы избежать опасности.

Погода в Украине 13 июля

Завтра в Украине без осадков, однако местами ожидается жара до +42 градусов. При этом в Киеве будет +37 градусов.

Вчера в Киеве зафиксировали три температурных рекорда, которые являются первыми максимумами этим летом.

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