Київ накрив туман, а завтра можлива ожеледиця: водіїв закликають бути уважнішими

Ввечері 25 листопада Київ накрив туман, яки утримається до кінця доби. Завтра синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

У зв'язку з погодними умовами, водіїв закликають бути уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

При цьому пішоходам також потрібно бути обережними - переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора. У темний час доби слід носити на одязі світловідбивні елементи.

Нагадаємо, 26 листопада у частині областей України очікується мокрий сніг та місцями дощ.

Окрім того, у Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву, у деяких з них є інтернет.

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