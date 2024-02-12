Київ накрив густий туман. В поліції дали поради водіям та пішоходам

Київ накрив густий туман у понеділок, 12 лютого. Поліцейські дали поради водіям та пішоходам, як правильно поводитися в такому випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Столицю огорнув густий туман. Радимо водіям дотримуватися простих, але дієвих порад задля безпечної поїздки", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці пішоходам радять бути особливо уважними та переходити дорогу лише у визначених місцях.
Погода в Україні 12 лютого буде з дрібним дощем. Очікується невеликий вітер та плюсова температура, як ранньою весною. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Температура повітря вдень +7...+12 градусів, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні до +15.
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