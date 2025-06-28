Київ накрив град з грозою: в окремих районах затопило вулиці

Зокрема, сильний дощ в столиці почався приблизно о 16:00. Паралельно в мережі стали з'являтися кадри, на яких видно, що місто накрив град з грозою.

Місцеві канали пишуть, що в окремих районах Києва навіть затопило вулиці. Зокрема, на вулиці Гарматній через дощ утворився умовний "водоспад".

Тим часом у КМДА повідомили, що через прогнозовану негоду в столиці тимчасово проспустять головний прапор України.

"За інформацією КО "Київзеленбуд", щоб уникнути пошкоджень полотнища, прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що за прогнозами Укргідрометцентру до кінця доби 28 червня та впродовж доби 29 червня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).