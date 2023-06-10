Київ накрила сильна злива з градом: фото та відео наслідків

Негода почалась у Києві орієнтовно після 16 години. В Київській міській державній адміністрації попередили мешканців столиці, що гідрослужби "Київавтодору" працюють у посиленому режимі.

Ситуація в місті

Місцеві Telegram-канали показують фото та відео з різних районів столиці. На відео видно, що деякі вулиці Києва вже затоплено, що утруднює автомобільний рух.

Орієнтовно о 15:25 10 червня у Києві та області вже було чутно грім.

Поради поліції

Правоохоронці в зв'язку с ситуацією в столиці нагадали водіям та пішоходам основні правила поведінки на дорозі. Зокрема водіїв закликали:

рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями;

не забувати користуватись пасками безпеки;

дотримуватись безпечної дистанції та не здійснювати різких маневрів;

не перевищувати швидкість;

пам’ятати, що в сильний дощ краще зупинитися та перечекати негоду. При зупинці обов’язково включити аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходів закликали переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

Ремонтні бригади ДТЕК переведені у посилений режим

За даними компанії, через дощ та грозу енергетики будуть працювати у такому режимі, щоб якомога швидше ліквідовувати наслідки негоди.

"Складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередачі", - пояснили в компанії.

Прогноз синоптиків

Синоптики повідомляли, що сьогодні в столиці може бути короткочасний дощ та гроза.

"У найближчі дві години з утриманням до кінця дня 10 червня гроза, пориви вітру 15-20 м/с", - повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

До того ж за даними синоптиків, завтра, 11 червня в столиці очікується така ж погода.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.