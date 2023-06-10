Киев накрыл сильный ливень с градом: фото и видео последствий

Во второй половине дня столицу Украины накрыл ливень с градом и грозой. Несколько улиц в Киеве уже подтоплены. Об этом сообщает РБК-Украина. Непогода началась в Киеве ориентировочно после 16 часов. В Киевской городской государственной администрации предупредили жителей столицы, что гидрослужбы Киевавтодора работают в усиленном режиме. Ситуация в городе Местные Telegram-каналы показывают фото и видео из разных районов столицы. На видео видно, что некоторые улицы Киева уже затоплены, что затрудняет автомобильное движение. Ориентировочно в 15:25 10 июня в Киеве и области уже был слышен гром. Советы полиции Правоохранителив связи с ситуацией в столице напомнили водителям и пешеходам основные правила поведения на дороге. В частности водителей призвали: двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями; не забывать пользоваться ремнями безопасности; соблюдать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров; не превышать скорость; помнить, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать ненастье. При остановке обязательно включите аварийную световую сигнализацию. Пешеходов призвали переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы. Ремонтные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим По данным компании, из-за дождя и грозы энергетики будут работать в таком режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередачи, - пояснили в компании. Кличко назвал подтопленные улицы Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, о подтоплении участков дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Вересневой и в районе станции метро Левобережная. Дорожные службы Киевавтодора работают на местах подтоплений. Чрезвычайных происшествий в настоящее время не произошло, - отметил мэр. Прогноз синоптиков Синоптики сообщали, что сегодня в столице может находиться кратковременный дождь и гроза. В ближайшие два часа с удержанием до конца дня 10 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с, - сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. К тому же по данным синоптиков, завтра, 11 июня в столице ожидается такая же погода. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.