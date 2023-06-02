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Київ накрила сильна буря (відео)

Фото: Дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Київ сьогодні, 2 червня, накрила сильна буря. У різних районах міста фіксують пориви вітру, розпочався дощ.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті здійнялась пилова буря та почався сильний дощ.

ДСНС України написала, що у Києві та області наразі сильні пориви вітру, очікується гроза.

"Будьте обережні! Не ходіть поблизу рекламних щитів, тримайтеся подалі від ліній електропередач!", - додали рятувальники.

Водіїв закликали бути уважними на мокрому покритті та дотримуватись швидкісного режиму.

Наслідки негоди

Kyiv City Express повідомляє, що ураган на Дарниці пошкодив контактну мережу. Тепер Київська кільцева електричка матиме затримки.

Також повідомляється, що затримується рух тролейбусів №28 на Подільському узвозі з причини падіння дерева. На місце направлено відповідальну службу міста.

Відключення електрики

ДТЕК "Київські електромережі" повідомила, що наразі вже зафіксовано відключення, пов'язані з негодою, у Подільському та Святошинському районах. Також відомо про відключення у Фастівському і Бучанському районах Київської області.

"Енергетики ДТЕК перейшли у посилений режим роботи та працюють 24/7, аби якомога швидше ліквідувати наслідки негоди", - повідомили у ДТЕК.

Сьогодні повідомлялось, що у найближчої години у Києві та області планується суттєве погіршення погоди.

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ГідрометцентрКиїв