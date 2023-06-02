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Киев накрыла сильная буря (видео)

Фото: Дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Киев сегодня, 2 июня, накрыла сильная буря. В разных районах города фиксируют порывы ветра, начался дождь.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе поднялась пылевая буря и начался сильный дождь.

ГСЧС Украины написала, что в Киеве и области сильные порывы ветра, ожидается гроза.

"Будьте осторожны! Не ходите вблизи рекламных щитов, держитесь подальше от линий электропередач!", - добавили спасатели.

Водителей призвали быть внимательными на мокром покрытии и соблюдать скоростной режим.

Последствия непогоды

Kyiv City Express сообщает, что ураган на Дарнице повредил контактную сеть. Теперь Киевская кольцевая электричка будет иметь задержки.

Также сообщается, что задерживается движение троллейбусов №28 на Подольском спуске по причине падения дерева. На место направлена ответственная служба города.

Отключение электричества

ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что сейчас уже зафиксированы отключения, связанные с непогодой, в Подольском и Святошинском районах. Также известно об отключении в Фастовском и Бучанском районах Киевской области.

"Энергетики ДТЭК перешли в усиленный режим работы и работают 24/7, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия непогоды", - сообщили в ДТЭК.

Сегодня сообщалось, что в ближайшее время в Киеве и области планируется существенное ухудшение погоды.

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ГидрометцентрКиев