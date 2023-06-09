Київ надав допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС та виділить 100 млн Херсону, - Кличко

"Сьогодні відправляємо ще допомогу в Херсон та райони Дніпропетровщини, які потерпають після підтоплення, спричиненого підривом російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Київ відправить вантаж з тим необхідним із переліку, з яким до нас звернулися з підтоплених регіонів. На наступну сесію Київради я подам проект рішення про виділення столицею Херсонщині фінансової допомоги в розмірі 100 мільйонів гривень", - повідомив Кличко.

Він також уточнив, що у другій партії допомоги - великі ємності для питної води, що встановлюються на вантажівки, фільтри для води та продуктові набори.

В першій партії гумдопомоги, яка відправилась до Херсона 8 червня, були мотопомпи, станції біологічної очистки води, надувні човни та теплові гармати. А також літні спальники, термоси, набори посуду та 2,2 тонни продуктів харчування.

Також раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ забезпечить оздоровлення 100 дітей з Херсону в Карпатах. Зокрема, в Трускавці. Влада Херсону вже формує групи дітей, щоб відправити до місць оздоровлення.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, росіяни 6 червня вночі підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок теракту було зруйновано греблю, що призвело до затоплення частини населених пунктів Херсонської області.

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