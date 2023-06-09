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Киев оказал помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС и выделит 100 млн Херсона, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал выделение 100 миллионов гривен из бюджета Киева в помощь Херсонской области, которая в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС переживает масштабную техногенную катастрофу. Также столица продолжает отправлять гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня отправляем еще помощь в Херсон и районы Днепропетровщины, которые страдают после подтопления, вызванного подрывом российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Киев отправит груз с тем необходимым из перечня, с которым к нам обратились из подтопленных регионов. На следующую сессию Киевсовета я подам проект решения о выделении столицей Херсонщине финансовой помощи в размере 100 миллионов гривен", - сообщил Кличко.

Он также уточнил, что во второй партии помощи - большие емкости для питьевой воды, устанавливаемые на грузовики, фильтры для воды и продуктовые наборы.

В первой партии гумпомощи, которая отправилась в Херсон 8 июня, были мотопомпы, станции биологической очистки воды, надувные лодки и тепловые пушки. А также летние спальники, термосы, наборы посуды и 2,2 тонн продуктов питания.

Также ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев обеспечит оздоровление 100 детей из Херсона в Карпатах. В частности, в Трускавце. Власти Херсона уже формируют группы детей, чтобы отправить в места оздоровления.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, россияне 6 июня ночью взорвали Каховскую ГЭС. В результате теракта была разрушена плотина, что привело к затоплению части населенных пунктов Херсонской области.

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Виталий Кличко