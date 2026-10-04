Київ може чекати "логістичний кошмар" через удари РФ по мостах, - NYT

Видання нагадує, як за останні дні російські удари вже неодноразово пошкоджували переправи, створюючи серйозні проблеми для пересування містом.

У суботу, 3 жовтня, російський удар пошкодив Північний міст Києва. За словами мера столиці Віталія Кличка, були пошкоджені дорожнє покриття та тролейбусні дроти.

Спочатку рух через переправу довелося зупинити, а внаслідок атаки постраждали двоє людей. Згодом автомобільний рух відновили.

Це сталося після серії атак на Південний міст. Упродовж четверга та п'ятниці російські дрони кілька разів завдавали ударів по переправі, через що її закрили для руху.

У столиці утворилися масштабні затори, а частині людей довелося залишати автомобілі та переходити міст пішки.

Видання наголошує, що через Дніпро проходить кілька основних переправ, які забезпечують сполучення між двома частинами Києва. Ними користуються автомобілісти, громадський транспорт, пішоходи, а також залізничний і метрополітенівський транспорт.

Тому пошкодження мостів безпосередньо впливає на щоденне життя мільйонів мешканців столиці.

За даними Washington Post, нинішня кампанія РФ проти мостів може бути частиною ширшої спроби порушити нормальне функціонування Києва напередодні зимового періоду.

Загалом же атаки на Київ можуть послабити несучі конструкції мостів і змусити владу закрити їх на невизначений термін, замість того щоб ризикувати обваленням.

Результатом став би логістичний кошмар для Києва та всієї країни, пише NYT.

Адже мости в столиці допомагають перевозить різноманітні продукти харчування та обладнання через Дніпро, який протікає з півночі на південь через Україну й розділяє країну надвоє. Якби вони закрилися, альтернатив було б небагато.