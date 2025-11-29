На Київ летіли дрони, балістика і крилаті ракети: всі наслідки нічного терору РФ

В ніч на 29 листопада російські терористи запустили на Київ дрони, балістику та крилаті ракети. Відомо про жертви, руйнування та знеструмлення.
Детальніше про наслідки нічної масованої атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Фото: наслідки нічної атаки по Києву 29 листопада (ДСНС)
У Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу вже ліквідовано.
У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх.
Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано.
За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння.
Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває.
Зафіксовано влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого.
Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.
Ще за однією адресою сталося влучання у двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізовано.
Внаслідок атаки є влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів.
Пожежу ліквідовано. Триває розбір конструкцій.
Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.
У Дарницькому районі уламки ракети впали у дворі девʼятиповерхового будинку, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали. Пожежі ліквідовано.
На одній з адрес сталося влучання в автомобілі припарковані біля одного із торгівельних центрів міста. Пожежу ліквідовано.
У Голосіївському районі падіння уламків ворожого дрона спричинило загоряння гаражів. Наразі пожежу локалізовано.
У деяких районах Києва фіксуються перебої зі світлом внаслідок атаки Росії. Наразі без електроенергії західна частина столиці.
Також повністю знеструмлено місто Фастів Київської області.
У житлових будинках правого берега Києва знижений тиск води в системах водопостачання.
Також на правому березі тимчасово затримується рух трамваїв та тролейбусів через відсутність напруги контактної мережі.
Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві та понад 100 тисяч - у Київській області.
Фото на відео наслідків ворожої атаки по Києву в ніч на 29 листопада - у репортажі РБК-Україна.