На Київ летіли дрони, балістика і крилаті ракети: всі наслідки нічного терору РФ

Головне:

росіяни атакували Київ дронам, також на столицю летіли балістичні та крилаті ракети;

пошкодження фіксують у 7 районах;

є пожежі у багатоповерхівках;

двоє загиблих та 27 постраждалих, серед них дитина.

Фото: наслідки нічної атаки по Києву 29 листопада (ДСНС)

Шевченківський район

У Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок. Горіли квартири на рівні 4-5 поверхів. Пожежу вже ліквідовано.

Соломʼянський район

У Солом'янському районі уламки впали на 25-поверховий житловий будинок, що призвело до загоряння зовнішнього утеплювача та часткового руйнування фасаду з 1 по 3 поверх.

Пошкоджено припарковані автомобілі. Пожежу ліквідовано.

За ще однією адресою уламки впали на 17-поверховий житловий будинок - без подальшого загоряння.

Також зафіксовано влучання у гараж біля житлового будинку в приватному секторі. Виникло займання, ліквідація триває.

Святошинський район

Зафіксовано влучання у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання на 2 поверсі. З-під уламків було деблоковано тіло загиблого.

Пожежу ліквідовано, триває розбір завалів.

Ще за однією адресою сталося влучання у двоповерховий приватний будинок. Пожежу локалізовано.

Дніпровський район

Внаслідок атаки є влучання у 10-поверховий житловий будинок спричинило руйнування 6-7 поверхів.

Пожежу ліквідовано. Триває розбір конструкцій.

Оболонський район

Внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння приватного будинку. Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу.

Дарницький район

У Дарницькому районі уламки ракети впали у дворі девʼятиповерхового будинку, сталася пожежа на 5-7 поверхах. 1 особа загинула, 6 людей постраждали. Пожежі ліквідовано.

На одній з адрес сталося влучання в автомобілі припарковані біля одного із торгівельних центрів міста. Пожежу ліквідовано.

Голосіївський район

У Голосіївському районі падіння уламків ворожого дрона спричинило загоряння гаражів. Наразі пожежу локалізовано.

Перебої з водою та світлом

У деяких районах Києва фіксуються перебої зі світлом внаслідок атаки Росії. Наразі без електроенергії західна частина столиці.

Також повністю знеструмлено місто Фастів Київської області.

У житлових будинках правого берега Києва знижений тиск води в системах водопостачання.

Також на правому березі тимчасово затримується рух трамваїв та тролейбусів через відсутність напруги контактної мережі.

Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 500 тисяч споживачів у Києві та понад 100 тисяч - у Київській області.