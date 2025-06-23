Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети

Президент Володимир Зеленський почав зустріч із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Вони обговорять співпрацю Києва та Лондона.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.
"Перш за все вдячний за підтримку та солідарність Британії з Україною та допомогу в захисті життя. Завдяки нашій співпраці тисячі життів наших людей врятовані від російських ударів. Сьогодні саме в цьому головна мета. Зберегти якнайбільше життів. Зупинити російський терор. Змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни. Абсолютно чіткі завдання", - написав Зеленський.
За словами президента, наразі буде залучено максимум політичної та дипломатичної координації. Мова зокрема про розвиток спільних оборонних проектів та виробництва зброї.
Буде збільшено інвестиції у виробництво та розвиток оборонної взаємодії.
"Третє - санкції проти Росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї. Зокрема, ми передамо нашим партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору", - заявив президент.
Він зауважив, що всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому повинні бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Однак наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями.
"Ми це виправимо. Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати. Дякую всім, хто допомагає знижувати російський оборонний потенціал", - підкреслив Зеленський.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський відвідав Британію з візитом сьогодні, 23 червня.
Під час візиту він зустрівся з королем Чарльзом III. Анонсувалась його зустріч зі Стармером та спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом і лордом Джоном Макфолом.
Також очікується, що Зеленський зустрінеться з українськими захисниками, які проходять навчання в Британії.
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