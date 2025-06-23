Київ і Лондон посилюють оборонну співпрацю: Зеленський оголосив ключові пріоритети

"Перш за все вдячний за підтримку та солідарність Британії з Україною та допомогу в захисті життя. Завдяки нашій співпраці тисячі життів наших людей врятовані від російських ударів. Сьогодні саме в цьому головна мета. Зберегти якнайбільше життів. Зупинити російський терор. Змусити Росію думати про мир, а не про розширення війни. Абсолютно чіткі завдання", - написав Зеленський.

За словами президента, наразі буде залучено максимум політичної та дипломатичної координації. Мова зокрема про розвиток спільних оборонних проектів та виробництва зброї.

Буде збільшено інвестиції у виробництво та розвиток оборонної взаємодії.

"Третє - санкції проти Росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї. Зокрема, ми передамо нашим партнерам перелік російських підприємств, які задіяні у виробництві "Орєшніка" та інших засобів, які росіяни використовують для терору", - заявив президент.

Він зауважив, що всі компанії та фізичні особи, які задіяні в цьому повинні бути заблоковані щонайменше в ключових юрисдикціях світу. Однак наразі більшість компаній, які беруть участь у виробництві "Орєшніка", не під санкціями.

"Ми це виправимо. Взаємодія з російськими виробниками зброї – це злочин проти миру. Саме так і варто це трактувати. Дякую всім, хто допомагає знижувати російський оборонний потенціал", - підкреслив Зеленський.