Київ готовий відповісти, якщо Польща розширить заборону на імпорт українських товарів

"Така ймовірність є. Усі опції у нас на столі, і ми готові будь-якої миті вживати і такі заходи", - сказав співрозмовник видання.

Джерела видання, детально знайомі із ситуацією на ринку, запевнили, що проблем через обмеження імпорту з Польщі не повинно бути. "Наші виробники можуть покрити відсутність польського імпорту молочки та фруктів", - сказав співрозмовник.

Щодо економічного ефекту від можливого розширення двосторонніх обмежень, то його має підрахувати Міністерство економіки.

За інформацією РБК-Україна, на сьогоднішній день ситуація може розвиватися за наступним сценарієм. Польща найближчим часом може розширити список товарів, заборонених для імпорту з України. Найімовірніше, до нього увійдуть ті групи, про які говорив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. Такий крок назустріч протестувальникам теоретично має знизити напруженість на кордоні.

Крім того, найближчим часом пункти пропуску на кордоні з Україною ділянки автомобільних і залізниць будуть внесені до списку критичної інфраструктури. Це, за словами прем'єра Дональда Туска, покращить транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну. Україна в особі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби вже подякувала Польщі за такий крок.

Блокада кордону

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.

Польща ще у квітні 2023 року заборонила імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника та не скасувала його, незважаючи на рішення Єврокомісії у вересні.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський на цьому тижні заявив, що його міністерство хоче "розробити двосторонню угоду з Україною, яка б розширила сферу захисту ринку, включивши до неї інші чутливі продукти, такі як цукор, птиця, яйця, ягоди, мед, яблучний сік, масло".