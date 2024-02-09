ua en ru
Пт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати мобілізованим додаткових 30 тисяч

П'ятниця 09 лютого 2024 15:01
UA EN RU
Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати мобілізованим додаткових 30 тисяч Фото: Київська міська рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати додаткової одноразової матеріальної допомоги мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень, яку ініціював мер Києва Віталій Кличко. Також місто розширило перелік отримувачів. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично - без участі мобілізованого. Утримувачі ж муніципальної картки "Картка киянина" отримають одноразову виплату на свій картковий рахунок. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих", - йдеться у повідомленні.

В Департаменті зазначили, що мобілізовані мають надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України та довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

На підставі цих даних Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

В КМДА також повідомили, що перелік киян, які можуть отримати від міста 30 тисяч, розширено. Відтепер цю виплату можуть отримати також ті мешканці столиці, які підписали контракт.

Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати мобілізованим додаткових 30 тисяч

Важливо: тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи. Отримати консультацію можна за номерами: 044-290-44-37; 044-290-42-01, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у столиці запроваджено одноразову додаткову виплату 30 тисяч гривень для киян, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року.

Згідно з рішенням Київради, виплати передбачені для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Мобілізація в Україні
NEWS
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
Стоять нові завдання. Сирський зробив першу заяву на посаді головнокомандувача ЗСУ
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити