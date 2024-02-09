Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати мобілізованим додаткових 30 тисяч

Київ доопрацював з ТЦК механізм виплати додаткової одноразової матеріальної допомоги мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень, яку ініціював мер Києва Віталій Кличко. Також місто розширило перелік отримувачів. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент муніципальної безпеки КМДА.

"Одноразова матеріальна допомога мобілізованим нараховуватиметься в безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок автоматично - без участі мобілізованого. Утримувачі ж муніципальної картки "Картка киянина" отримають одноразову виплату на свій картковий рахунок. Для цього Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щомісяця надаватиме Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих", - йдеться у повідомленні.

В Департаменті зазначили, що мобілізовані мають надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України та довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку.

На підставі цих даних Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА здійснюватиме одноразову адресну матеріальну допомогу. Перші виплати мають відбутися до кінця лютого.

В КМДА також повідомили, що перелік киян, які можуть отримати від міста 30 тисяч, розширено. Відтепер цю виплату можуть отримати також ті мешканці столиці, які підписали контракт.

Важливо: тим, хто мобілізувався до початку лютого, ймовірно необхідно буде надати до свого ТЦК додаткові документи. Отримати консультацію можна за номерами: 044-290-44-37; 044-290-42-01, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв мер Києва Віталій Кличко, у столиці запроваджено одноразову додаткову виплату 30 тисяч гривень для киян, які мобілізуються до лав ЗСУ з грудня 2023 року.

Згідно з рішенням Київради, виплати передбачені для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних ТЦК та СП.