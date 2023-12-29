Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов. Последствия самого массированного удара по Украине: фото

Российская Федерация нанесла самую массовую воздушную атаку с начала полномасштабного вторжения в Украину. В общей сложности противник применил 158 средств, сбить удалось не все и в нескольких городах есть прилеты.

О последствиях этой атаки - в подборке РБК-Украина .

При подготовке материала использовались: данные Воздушных сил Украины, информация и фото от областных военных администраций и прокуратур, эксклюзивные фото РБК-Украина.

Сегодня россияне атаковали объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Не обошлось без жертв. На данный момент известно о порядка 10 погибших.

Сначала были запуски "шахедов" на западные регионы. Около 03:00 враг поднял в воздух 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые запустили не менее 90 крылатых ракет -101/Х-555/Х-55.

Из Курской области украинские города атаковали дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей. Одновременно ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300.

В целом россияне выпустили не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории - С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей. Утром истребители МиГ-31К ударили пятью аэробаллистическими ракетами "Кинжал". А Су-35 применили четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59.

По предварительным данным, в общей сложности Россия применила 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны уничтожили:

27 ударных БПЛА Shahed-136/131

87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55

О перехвате баллистических "Кинжалов" не сообщается. В целом прилеты зафиксированы в ряде городов, в основном в областных центрах.

Киев

Над Киевом сегодня сбили порядка 30 воздушных целей. В результате атаки повреждено здание станции метро "Лукьяновская". Ее временно закрывали, но по состоянию на сейчас она возобновила работу.

Фото: прилет возле станции метро "Лукьяновская" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, в Шевченковском районе поврежден недостроенный бизнес-центр, жилой дом, а также были пожары на территории гаражей, складских помещений и в нежилой застройке.

Фото: возле недостроенного бизнес-центра (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, в Подольском районе горел большой склад, сейчас там ищут людей, по данным ГСЧС, до 10 человек могут находиться под завалами.

Фото: поврежденные склады в Подольском районе (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Святошинском районе был пожар в незаселенной высотке, также сгорели три авто, а в Дарницком повреждены многоэтажка и частный дом.

Фото: последствия других прилетов в Киеве (t.me/dsns_telegram)

Согласно последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве пострадали 28 человек. Один человек погиб.

Днепр

Утром ракеты атаковали Днепр. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших и более 20 раненых. Зафиксирован прилет по торговому центру, в результате чего возник пожар.

Фото: прилет по торговому центру в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также повреждены частный дом, шестиэтажное здание и роддом. Спасательная операция продолжается, под завалами могут быть люди.

Фото: последствия прилета по роддому (Офис генерального прокурора)

Львов

Во время ночной воздушной тревоги Львовскую область атаковали 14 "шахедов", восемь из них удалось сбить. Попало в одно из предприятий во Львове, частично разрушены административное здание и производственные цеха.

Утром по областному центру ударили ракеты. В результате пострадали 13 человек. Известно о частичных разрушениях в 13 многоэтажках и двух школах. Много поврежденных автомобилей.

Фото: последствия атаки Львова (t.me/kozytskyy_maksym_official)

На данный момент, по данным МВД, погиб один человек.

Кроме того, есть попадание в инфраструктурный объект в Дрогобычском районе Львовской области. Пока без деталей, но предварительно без жертв.

Харьков

Во время вражеских ракетных ударов по Харькову пострадали помещения Областного центра онкологии. В нескольких корпусах выбило около 70 окон, повреждена крыша. Пострадавших среди медперсонала и пациентов нет.

Фото: удар по Харьковскому онкоцентру (t.me/synegubov)

В целом оккупанты нанесли более 20 ударов ракетами С-300. Есть также разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо и одного из предприятий.

В результате ударов погибли трое мужчин, которые были работниками предприятия. Еще 11 человек получили ранения.

Фото: спасатели тушат пожар и разбирают завалы (t.me/synegubov и Харьковская областная прокуратура)

Одесса

Ночью город атаковали беспилотники. В частности, зафиксировано попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. Также обломки сбитого дрона повредили 17-этажный дом. Возник пожар, обошлось без пострадавших, спасены 23 человека.

Утром на Одессу полетели ракеты. Есть попадания в жилые дома, в том числе в трехэтажный, в результате атаки погибли трое одесситов, еще 15 получили ранения, среди них двое детей - 6 и 8 лет.

Фото: последствия прилетов в Одессе (t.me/odeskaODA)

Все пострадавшие получают медицинскую помощь Двое раненых в тяжелом состоянии.

Кроме того, поврежден лицей. К счастью, детей там не было, они на каникулах, а работники во время воздушной тревоги находились в укрытии.

Запорожье

Запорожье попало под массированный удар в промежуток с 07:30 по 08:25. Атакованы несколько предприятий, одна ракета упала на открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повредило многоэтажки.

Фото: последствия удара по Запорожью (t.me/zoda_gov_ua)

Информация о всех местах попаданий, разрушений и пострадавших уточняется. На данный момент известно о четырех погибших и более 10 пострадавших.

Конотоп

Российские ракеты также атаковали Конотоп Сумской области. В результате ранены два мирных жителя.

Фото: прилеты в Конотопе (Сумская областная прокуратура)

Сообщается о повреждении помещения станции техобслуживания и жилых домов. Один автомобиль сгорел полностью.