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Київ був близький до відключень світла через масовану атаку дронів, - "Укренерго"

Фото: голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Київ був близький до запровадження відключень світла учора, 25 листопада. Внаслідок масованої атаки дронів були пошкоджені магістральні лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

Він заявив, що учора було пошкоджено кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.

"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.

Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.

 

Масована атака на Київ

У ніч на 25 листопада Київ пережив наймасштабнішу атаку "шахедів" з початку повномасштабної війни. Окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе. Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб.

Крім того, у Києві та Київській області були пошкоджені електромережі, тому були аварійні відключення. Без світла були сотні будинків у Києві та тисячі сімей в області.

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КиївУкренерговідключеня світлаЕлектроенергія