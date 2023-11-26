Київ був близький до відключень світла через масовану атаку дронів, - "Укренерго"

Він заявив, що учора було пошкоджено кілька потужних магістральних ліній електропередач у Києві та Київському регіоні.

"Були ризики, що ми запровадимо певні обмеження електропостачання на період відновлювальних робіт, але вдалося пройти день без будь-яких графіків відключень", - сказав Кудрицький.

Він додав, що енергетикам швидко вдалося відновити роботу двох потужних магістральних ліній, тому ризиків відключень наразі немає.

Масована атака на Київ

У ніч на 25 листопада Київ пережив наймасштабнішу атаку "шахедів" з початку повномасштабної війни. Окупанти випустили по Україні 75 дронів-камікадзе. Наші сили протиповітряної оборони збили 74 безпілотники.

У столиці уламки збитих дронів впали у декількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 осіб.

Крім того, у Києві та Київській області були пошкоджені електромережі, тому були аварійні відключення. Без світла були сотні будинків у Києві та тисячі сімей в області.