Киев был близок к отключениям света из-за массированной атаки дронов, - "Укрэнерго"

Он заявил, что вчера были повреждены несколько мощных магистральных линий электропередач в Киеве и Киевском регионе.

"Были риски, что мы введем определенные ограничения электроснабжения на период восстановительных работ, но удалось пройти день без каких-либо графиков отключений", - сказал Кудрицкий.

Он добавил, что энергетикам быстро удалось возобновить работу двух мощных магистральных линий, поэтому рисков отключений пока нет.

Массированная атака на Киев

В ночь на 25 ноября Киев пережил самую масштабную атаку "шахедов" с начала полномасштабной войны. Оккупанты выпустили по Украине 75 дронов-камикадзе. Наши силы противовоздушной обороны сбили 74 беспилотника.

В столице обломки сбитых дронов упали в нескольких районах, есть разрушения. Из-за обстрела Киева пострадали 5 человек.

Кроме того, в Киеве и Киевской области были повреждены электросети, поэтому были аварийные отключения. Без света находились сотни домов в Киеве и тысячи семей в области.