Київ буде зі світлом на Різдво. В YASNO зробили важливу заяву

Різдво в Києві можуть провести зі світлом. Киянам обіцяють подати електроенергію на весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва", - написав Коваленко.

Зазначимо, що на сайті ДТЕК вказано, що в Києві та області сьогодні продовжують екстрені відключення світла.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

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