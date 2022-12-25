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Київ буде зі світлом на Різдво. В YASNO зробили важливу заяву

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Київ, Неділя 25 грудня 2022 10:46
Київ буде зі світлом на Різдво. В YASNO зробили важливу заяву Фото: Київ может бути зі світлом цілий день на Різдво (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Різдво в Києві можуть провести зі світлом. Киянам обіцяють подати електроенергію на весь день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.

"Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва", - написав Коваленко.

Київ буде зі світлом на Різдво. В YASNO зробили важливу заяву

Зазначимо, що на сайті ДТЕК вказано, що в Києві та області сьогодні продовжують екстрені відключення світла.

Нагадаємо, що вчора стало відомо, що ситуація з електропостачанням у Києві дещо покращилася, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.

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