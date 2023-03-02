"Київ-Баскет" здолав "Черкаські Мавпи" та піднявся в топ-3 баскетбольної Суперліги

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"Київ-Баскет" – "Черкаські Мавпи" – 81:73 (22:14, 21:10, 11:26, 27:23)

"Бджоли" взялися до справи зі старту зустрічі. Як наслідок, уже до середини першої чверті перевага столичного колективу склала 9 пунктів. "Мавпи", однак, намагалися бодай втримати відставання і таки заблокувати спробу відриву киян.

Та в другій 10-хвилинці "Київ-Баскет" додав обертів і черкащани за грандом почали не встигати. Вони дозволяли "бджолам" методично збільшувати свою перевагу. На піку підопічні Володимира Холопова вели з +20. До великої перерви "Мавпи" зуміли зменшити дефіцит лише на один пункт.

Утім, черкаська команда повернулася з небуття в третій чверті. Кияни явно недооцінили одного з аутсайдерів і ледь не поплатилися. Ще до середини 10-хвилинки "коридор" переваги "Київ-Баскета" тримався в межах 15-ти очок. Однак, ударна кінцівка від "Мавп" (12:2) зменшила відставання до всього чотирьох балів.

Такий розвиток подій зробив фінальну чверть справжньою драмою. "Бджоли" спершу опанували ситуацію, але черкащани наздогнали суперника та навіть на нетривалий час вийшли вперед (61:59). Однак, вищий клас виконавців "Київ-Баскета" дався взнаки. Столичний гранд зумів дотиснути "Мавп" наприкінці зустрічі та відсвяткував четверту перемогу поспіль.

Ця серія дозволила "бджолам" піднятися на 3-тє місце в турнірній таблиці Суперліги. Відсоток перемог "Київ-Баскета" (69,6%) кращий за показник "Дніпра" (68,4%), але конкурент провів аж на 4 матчі менше. Та й БІПА, що йде другою зіграла ті ж 19 поєдинків. "Мавпи" натомість на 7-й сходинці.