"Киев-Баскет" одолел "Черкасские Мавпы" и поднялся в топ-3 баскетбольной Суперлиги

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Киев-Баскет" – "Черкасские Мавпы" – 81:73 (22:14, 21:10, 11:26, 27:23)

"Пчелы" принялись за дело со старта встречи. Как следствие, уже к середине первой четверти преимущество столичного коллектива составило 9 пунктов. "Мавпы", однако, пытались хотя бы удержать отставание и заблокировать попытку отрыва киевлян.

Но во второй 10-минутке "Киев-Баскет" прибавил обороты и черкащане за грандом начали не успевать. Они позволяли "пчелам" методически увеличивать свое преимущество. На пике подопечные Владимира Холопова вели с +20. До большого перерыва "Мавпы" сумели снизить дефицит лишь на один пункт.

Впрочем, черкасская команда вернулась из небытия в третьей четверти. Киевляне явно недооценили одного из аутсайдеров и едва не поплатились. Еще до середины 10-минутки "коридор" преимущества "Киев-Баскета" держался в пределах 15-ти очков. Однако ударная концовка в исполнении "Мавп" (12:2) уменьшила отставание до всего четырех баллов.

Такое развитие событий сделало финальную четверть настоящей драмой. "Пчелы" сначала овладели ситуацией, но черкащане догнали соперника и даже на непродолжительное время вышли вперед (61:59). Однако, высший класс исполнителей "Киев-Баскета" сказался. Столичный гранд сумел дожать "Мавп" в конце встречи и отметил четвертую победу подряд.

Эта серия позволила "пчелам" подняться на 3-е место в турнирной таблице Суперлиги. Процент побед "Киев-Баскета" (69,6%) лучше показателя "Днепра" (68,4%), но конкурент провел аж на 4 матча меньше. Да и идущая второй БИПА сыграла те же 19 поединков. "Мавпы" в свою очередь на 7-й строчке.