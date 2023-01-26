"Київ-Баскет" підписав першого легіонера в сезоні

24-річний баскетболіст зі США – перший легіонер у складі "бджіл" у нинішньому сезоні. Новачок приєднався до команди Володимира Холопова та готується до дебюту в Суперлізі.

Кінгсбі досі виступав лише на студентському рівні. Упродовж трьох сезонів він захищав кольори "Бредлі" та "Гремблінга" в Національній асоціації студентського спорту (NCAA). "Київ-Баскет" – перший професійний клуб у кар'єрі американця.

У сезоні 2021/22 Кінгсбі провів 15 матчів у NCAA. Середні цифри уродженця Вісконсина – 9.1 очок, 2.3 підбирання і 1.5 передача за 27 хвилин на паркеті. На драфті НБА-2022 оборонець не був обраний жодною з команд.

"Київ-Баскет" іде на 3-й сходинці Суперліги. Рекорд "бджіл" – 11 перемог, 4 поразки. Найближчий матч киян відбудеться 27 січня проти львівської "Політехніки-Галичини".