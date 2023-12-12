"Київ-Баскет" оперативно переманив тренера зниклого гранда

39-річний фахівець став новим керманичем "бджіл". Український тренер обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Володимира Холопова.

Забірченко до "Київ-Баскета" перейшов із "Будівельника". Чинний чемпіон несподівано заявив про зняття зі Суперліги після 13-ти зіграних поєдинків нового сезону (10 перемог, 3 поразки) через фінансові проблеми. На чолі занепалого гранда новий тренер "бджіл" провів понад рік.

У сезоні 2023/24 результати "Київ-Баскета" нестабільні. Рекорд столичного колективу – 6 перемог, 7 поразок. "Бджоли" йдуть на 7-й сходинці в турнірній таблиці Суперліги, а перший матч під керівництвом Забірченка зіграють проти одеської БІПи 17 грудня.

Хто такий Дмитро Забірченко

Уродженець Дружківки, грав на позиції плеймейкера. На професіональному рівні дебютував за маріупольський "Азовмаш".

Також захищав кольори "Будівельника", "Донецька", "Києва", "Кривбаса" та грузинського "Сухумі". Триразовий чемпіон України та чотириразовий володар Кубка України. Рекордсмен збірної України за кількістю матчів (42 поєдинки), учасник двох чемпіонатів Європи, був капітаном "синьо-жовтих" на ЧС-2014.

Кар'єру тренера розпочав у "Тернополі", який вивів до Суперліги в 2020 році. Перед сезоном 2022/23 очолив "український" ростер "Будівельника" та привів столичний гранд до золотих медалей.