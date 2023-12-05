"Прометей" легкою перемогою над "Гамбургом" повернувся в битву за плей-офф Єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 10-й тур

"Гамбург" – "Прометей" – 83:97 (19:26, 16:26, 19:22, 29:23)

У дебюті зустрічі команди грали на рівних. Та поступово "титани" заволоділи ініціативою і почали формувати гандикап. Перевага слобожанців зростала до кінця першої чверті та на піку склала 12 очок. Утім, господарі паркету зуміли скороти дефіцит до -7.

Однак, у другій десятихвилинці "Прометей" узявся до справи ще завзятіше. Підопічні Ронена Гінзбурга швидко взяли ситуацію під свій контроль. Перед великою перервою слобожанці впритул наблизилися до того, щоб "пробити" рубіж 20-ти пунктів. Проте, довелося обмежитися +17.

Щоправда, "титани" й не думали зупинятися. Тож проміжної мети досягнули в середині третьої чверті. Тоді перевага команди Гінзбурга склала 23 очки. Лише в цей момент слобожанці трохи знизили вимоги та дозволили суперники підібратися ближче.

Та скористатися шансом "Гамбург" не зумів. Так, німецький колектив уник тотального фіаско. Однак, фінальна перевага "Прометея" залишилася на солідному рівні – 14 пунктів. Завдяки перемозі слобожанці наблизилися до зони плей-офф Єврокубка. Рекорд команди – 5 перемог, 5 поразок. Наступний матч відбудеться 13 грудня проти "Бешикташа".