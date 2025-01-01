Київ атакували дрони, виникли пожежі: що відомо про наслідки

Святошинський район

"Пожежа в нежитловій будівлі в Святошинському районі", - повідомив Кличко.

КМВА уточнила, що у Святошинському районі столиці впали уламки на нежитлову будівлю. Виникла локальна пожежа, пошкоджені автомобілі та гаражі.

За словами міського голови, внаслідок атаки вибиті вікна житловому будинку поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія.

Фото: у Святошинському районі виникла пожежа (t.me/VA_Kyiv)

За словами мера столиці, пошкоджені трамвайні колії за 100 метрів від трамвайного депо. Також пошкоджене скло в трьох трамваях.

Фото: у Києві пошкоджені трамваї внаслідок атаки (t.me/vitaliy_klitschko)

Печерський район

У Печерському районі Києва уламки впали у кількох локаціях. Як зазначив Кличко, сталося загоряння на даху житлового будинку. Мер повідомив про часткове зруйнування двох верхніх поверхів у житловому будинку на Печерськ.

За даними КМВА, частково зруйновано з 6 по 4 поверхи шестиповерхового житлового будинку з подальшою пожежею квартир на 4 та 5 поверхах. Пожежу локалізували на площі 70 квадратних метрів. Проводиться евакуація мешканців, врятовано одну жінку.

Також є інформація про падіння уламків на сусідню нежитлову будівлю в Печерському районі. Там спалахнула пожежа на покрівлі, площа загоряння 80 квадратних метрів. ДСНС повідомляє, що на місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Фото: на Печерську є руйнування після атаки дронів (t.me/gunpKyiv)

Станом на 8:25 відомо про трьох постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували.

Оновлено о 9:05. Кличко заявив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Двох постраждалих госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість постраждалих з Печерського району.

Оновлено о 9:35. За повідомленням мера, у Києві вже шість постраждалих. Двох з них госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці, в тому числі вагітній жінці.

Фото: на Печерську у Києві впали уламки (t.me/dsns_telegram)