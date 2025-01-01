Киев атаковали дроны, возникли пожары: что известно о последствиях

Святошинский район

"Пожар в нежилом здании в Святошинском районе", - сообщил Кличко.

КГВА уточнила, что в Святошинском районе столицы упали обломки на нежилое здание. Возник локальный пожар, повреждены автомобили и гаражи.

По словам городского главы, в результате атаки выбиты окна жилом доме рядом с гаражами, где произошел пожар. Также частично повреждена трамвайная колея.

Фото: в Святошинском районе возник пожар (t.me/VA_Kyiv)

По словам мэра столицы, повреждены трамвайные пути в 100 метрах от трамвайного депо. Также повреждены стекла в трех трамваях.

Фото: в Киеве повреждены трамваи в результате атаки (t.me/vitaliy_klitschko)

Печерский район

В Печерском районе Киева обломки упали в нескольких локациях. Как отметил Кличко, произошло возгорание на крыше жилого дома.Мэр сообщил о частичном разрушении двух верхних этажей в жилом доме на Печерске.

По данным КМВА, частично разрушены с 6 по 4 этажа шестиэтажного жилого дома с последующим пожаром квартир на 4 и 5 этажах. Пожар был локализован на площади 70 квадратных метров. Проводится эвакуация жителей, спасена одна женщина.

Также есть информация о падении обломков на соседнее нежилое здание Печерского района. Там вспыхнул пожар на кровле, площадь возгорания 80 квадратных метров. ГСЧС сообщает, что на месте работает 75 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Фото: на Печерске есть разрушения после атаки дронов (t.me/gunpKyiv)

По состоянию на 8:25 известно о трех пострадавших на Печерске. Двое из них были госпитализированы.

Обновлено в 9:05. Кличко заявил, что количество пострадавших возросло до четырех. Двое пострадавших госпитализированы. Двум медики оказали помощь на месте. Большинство пострадавших из Печерского района.

Обновлено в 9:35. По сообщению мэра, в Киеве уже шесть пострадавших. Двое из них госпитализированы, четырем оказана помощь на месте, в том числе беременной женщине.

Фото: на Печерске в Киеве упали обломки (t.me/dsns_telegram)