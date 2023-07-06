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Кияни тепер можуть оплатити комуналку в одному додатку

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Київ, Четвер 06 липня 2023 17:48
Кияни тепер можуть оплатити комуналку в одному додатку Фото: кияни зможуть оплатити комунальні послуги через додаток (РБК-Україна, Юля Червінська)
Автор: Каріна Левицька

У "Київ Цифровий" відтепер можна оплачувати комунальні послуги. Кияни також зможуть у застосунку зберігати квитанції та подавати показники лічильників.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва, заступник мера Петро Оленич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Ви просили - ми зробили. У "Київ Цифровий" тепер можна оплачувати комунальні послуги", - повідомив Оленич.

За його словами, для використання даної функції необхідно лише додати адресу.

"Всі рахунки та квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка ви отримаєте сповіщення", - додав він.

В КМДА повідомили, що завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість:

  • оплачувати комунальні послуги,
  • зберігати квитанції,
  • та подавати показники лічильників.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у міському застосунку "Київ Цифровий" додали можливість придбати цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном.

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