Киевляне теперь могут оплатить коммуналку в одном приложении
В "Киев Цифровой" отныне можно оплачивать коммунальные услуги. Киевляне также смогут в приложении сохранять квитанции и подавать показания счетчиков.
Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра Петр Оленич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"Вы просили - мы сделали. В "Киев Цифровой" теперь можно оплачивать коммунальные услуги", - сообщил Оленич.
По его словам, для использования данной функции необходимо добавить адрес.
"Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка, вы получите уведомление", - добавил он.
В КГГА сообщили, что благодаря обратной связи от пользователей в приложении добавлена возможность:
- оплачивать коммунальные услуги,
- хранить квитанции,
- и давать показатели счетчиков.
Напомним, мы сообщали, что в городском приложении "Киев Цифровой" добавили возможность приобрести цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда по смартфону.
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