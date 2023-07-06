Киевляне теперь могут оплатить коммуналку в одном приложении

В "Киев Цифровой" отныне можно оплачивать коммунальные услуги. Киевляне также смогут в приложении сохранять квитанции и подавать показания счетчиков.

Об этом заявил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра Петр Оленич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Вы просили - мы сделали. В "Киев Цифровой" теперь можно оплачивать коммунальные услуги", - сообщил Оленич.

По его словам, для использования данной функции необходимо добавить адрес.

"Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка, вы получите уведомление", - добавил он.

В КГГА сообщили, что благодаря обратной связи от пользователей в приложении добавлена возможность:

оплачивать коммунальные услуги,

хранить квитанции,

и давать показатели счетчиков.

Напомним, мы сообщали, что в городском приложении "Киев Цифровой" добавили возможность приобрести цифровую карту для бесконтактной оплаты проезда по смартфону.

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