Сплатити за проїзд у транспорті Києва тепер можна по-новому
У міському застосунку "Київ Цифровий" додали можливість придбати цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як розповіли у відомстві, відтепер у розділі застосунку "Транспортна карта" можна додати пластикову карту, так і придбати цифрову.
Для цього необхідно:
- вибрати "Цифрова карта" "Придбати";
- вибрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту;
- оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.
Цифрова карта коштує 40 гривень, і після оплати автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою. Лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.
Цифрова карта буде діяти у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. Однак не діятиме у міській електричці.
Як поповнити карту
У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.
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