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Сплатити за проїзд у транспорті Києва тепер можна по-новому

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Субота 24 червня 2023 22:29
Сплатити за проїзд у транспорті Києва тепер можна по-новому Фото: у "Київ Цифровий" додали електронну карту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У міському застосунку "Київ Цифровий" додали можливість придбати цифрову карту для безконтактної оплати проїзду смартфоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як розповіли у відомстві, відтепер у розділі застосунку "Транспортна карта" можна додати пластикову карту, так і придбати цифрову.

Для цього необхідно:

  • вибрати "Цифрова карта" "Придбати";
  • вибрати банківську картку в Apple або Google Wallet, щоб прив’язати до неї цифрову карту;
  • оплатити цифрову карту через Apple або Google Pay.

Цифрова карта коштує 40 гривень, і після оплати автоматично прив’язується до банківської картки у Wallet і до пристрою. Лише з них буде здійснюватися оплата проїзду.

Цифрова карта буде діяти у тролейбусах, автобусах, трамваях і на фунікулері. Однак не діятиме у міській електричці.

Як поповнити карту

У застосунку можна поповнити транспортну карту поїздками та створювати QR-квитки з поїздок. А також можна придбати на неї проїзний та стежити за історією оплат.

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