Киян попереджають про штормовий вітер: ситуація на дорогах може погіршитися

Синоптики 14 лютого попередили мешканців Києва про штормовий вітер, який протримається до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Найближчим часом із вмістом до кінця доби 14 лютого пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Там попередили, що такі погодні умови можуть спричинити погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Правила, яких необхідно дотримуватись під час сильного вітру: