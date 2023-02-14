Киян попереджають про штормовий вітер: ситуація на дорогах може погіршитися

Синоптики 14 лютого попередили мешканців Києва про штормовий вітер, який протримається до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"Найближчим часом із вмістом до кінця доби 14 лютого пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки, жовтий", - йдеться у повідомленні.
Там попередили, що такі погодні умови можуть спричинити погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Правила, яких необхідно дотримуватись під час сильного вітру:
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що сьогодні Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, тож слід очікувати сніг із дощем. Опади найбільше покриють кілька регіонів України.
Також мешканців Чернігівської та Київської областей попередили про можливе підтоплення біля доріг та сіл у період із 13 по 16 лютого.
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