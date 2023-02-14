Киевлян предупреждают о штормовом ветре: ситуация на дорогах может ухудшиться

Синоптики 14 февраля предупредили жителей Киева о штормовом ветре, который продержится до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 февраля порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Там предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Правила, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра:
Напомним, ранее синоптики сообщали, что сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому следует ожидать снег с дождем. Осадки больше всего накроют несколько регионов Украины.
Также жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о возможном подтоплении у дорог и сел в период с 13 по 16 февраля.
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