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Киевлян предупреждают о штормовом ветре: ситуация на дорогах может ухудшиться

Фото: киевлян предупреждают о штормовом ветре (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Синоптики 14 февраля предупредили жителей Киева о штормовом ветре, который продержится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 14 февраля порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Там предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Правила, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра:

  • плотно закрыть все окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;
  • держаться подальше от линии электропередач, крупных деревьев и рекламных конструкций;
  • не парковать автомобиль в местах, где на него может упасть что-то тяжелое;

Напомним, ранее синоптики сообщали, что сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт, поэтому следует ожидать снег с дождем. Осадки больше всего накроют несколько регионов Украины.

Также жителей Черниговской и Киевской областей предупредили о возможном подтоплении у дорог и сел в период с 13 по 16 февраля.

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