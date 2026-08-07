Кияни попередили про грозу 8 серпня, але спека не спаде

За прогнозом Укргідрометцентру, у столиці буде хмарно із проясненнями. Вітер північний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме близько +20°, вдень повітря прогріється до 25–27°.

Через грозу у Києві оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

Що рекомендують киянам

Під час грози мешканців міста закликають уникати рекламних конструкцій, ліній електропередач та великих дерев. Також не варто залишати автомобілі поряд із такими об'єктами.

При підтопленні доріг чи тротуарів слід звертатися до диспетчерської «Київавтодору» за номером 044 284 74 19.

Якщо через негоду впало дерево чи зламалися гілки, необхідно дзвонити до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 044 272 40 18.

Якщо падіння дерев чи гілок загрожує життю, слід звертатися до рятувальників за номером 101 або до КАРС — 044 430 37 13.

У разі травмування людей необхідно дзвонити 103. Про несправності світлофорів або дорожніх знаків можна повідомити за номером 050 387 35 42.