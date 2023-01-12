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Кияни підтримали перейменування столичних вулиць та станцій метро: які назви обрали

Фото: кияни підтримали перейменування столичних вулиць та станцій метро (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У додатку "Київ Цифровий" завершилося голосування за нові назви для кількох вулиць та станцій метро у Києві. Користувачі сервісу підтримали чотири із п'яти пропозицій, які винесли на голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування у додатку "Київ Цифровий".

За результатами голосування, пропозицію перейменувати станцію метро "Дружби народів" на честь історичної місцевості "Звіринецька" підтримали 76% користувачів.

За нову назву для площі Льва Толстого проголосували 83%, водночас підтримавши перейменування вулиці Льва Толстого на честь гетьмана Павла Скоропадського.

Оскільки у столиці вже існує вулиця Павла Скоропадського на Бессарабці (пролягає від Великої Васильківської до Басейної), з метою уникнути дублювання, пропонували також перейменувати вулицю Павла Скоропадського у Печерському районі на честь колишнього міського голови Києва Олександра Омельченка. Цю пропозицію містяни не підтримали, "за" проголосували лише 26%.

Окрім того, 88% учасників голосування погодилися із тим, щоб бульвар Перова став Воскресенським проспектом, а проспект Визволителів отримав назву на честь українського художника і співзасновника Української академії мистецтв Георгія Нарбута.

Також 90% підтримали пропозицію дати проєктній станції метро «Проспект Правди» нову назву "Варшавська" (станція розташовуватиметься поряд із Варшавським житловим масивом).

Нагадаємо, у Київраді на засіданні 27 жовтня ухвалили рішення про перейменування ще понад 40 вулиць, провулків та площ, які пов'язані з Росією та радянським минулим.

Про те, як змінилися назви вулиць в Україні після 24 лютого читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також раніше ми писали, що більше половини українців (56,9%) підтримують ідею перейменування вулиць та площ, пов’язаних з РФ, Російською імперією та Радянським Союзом.

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Київ