Кияни пережили ще один найспекотніший день в історії спостережень

Рекорди оновлюються вже п’ятий день поспіль. За цей час в Києві встановлено вже 11 температурних максимумів.

Спека в Україні

Нагадаємо, останніми днями в Україні встановилася спекотна погода. Спеку спричинило тепле повітря з Африки, яке надходить в Україну через Балкани.

Якщо у минулі роки найбільш спекотна погода в Україні зазвичай спостерігалося на початку серпня, то цього року вона прийшла в середини липні. У цьому полягає унікальність цьогорічної спеки в Україні.

Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів. Через це "Укренерго" збільшило час обмежень областей. В Україні діють три або чотири черги, що означає відключення світла на 12 годин та більше протягом доби.