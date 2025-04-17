Кияни передали бійцям 112 бригади ТрО міста Києва 1800 дронів, - Кличко

"Київ продовжує допомагати військовим. Бійцям 112-ї бригади Тероборони Києва передав від громади міста ще понад 1800 БпЛА. А саме - 150 Mavic 3Е, 220 Mavic 3 PRO та 1500 мультироторних систем різних типів, зокрема, FPV-дронів", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що в лютому громада Києва вже передавала 112 бригаді 150 дронів Mavic 3Е та 20 Mavic 3Т.

"Від початку 2025 року цій бригаді на оснащення з бюджету міста виділили 200 млн грн. Ми продовжимо допомагати військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, цього року Київрада спрямувала вже понад 5,5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки.

Також повідомлялося, що минулого року столиця виділила на підтримку захисників найбільше серед усіх регіонів - 10 млрд гривень.