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Кияни можуть подивитися мапу укриттів без інтернету: як це зробити

Фото: кияни можуть подивитися мапу укриттів без інтернету (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Києва тепер можуть знайти укриття у Києві навіть за відсутності інтернету. У міському застосунку "Київ Цифровий" з'явилася офлайн-мапа бомбосховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Для того, щоб користуватися мапою без інтернету, киянам достатньо один раз зайти в застосунок, коли є мережа. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.

Крім того, жителі столиці тепер можуть повідомити про закриті укриття. Якщо у вас не вийшло потрапити до бомбосховища - виберіть його на мапі та натисніть в інформаційній картці "Поскаржитися на укриття".

Влада столиці обіцяє, що відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.

Також в офлайн-режимі у застосунку можна переглянути розділ "Часті питання". Там можна дізнатися інформацію про роботу застосунку й життя міста, графік роботи транспорту, відкриті мости.

Скандал з укриттями у Києві

Нагадаємо, під час атаки в ніч на 1 червня у Києві виявили закрите укриття. Зокрема, у Деснянському районі через падіння уламків ракет загинули дві жінки та дитина, які бігли до укриття, але воно виявилося закритим.

Поліція відкрила кримінальну справу за даним фактом, а трьох чиновників та охоронця затримали. Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію та дав наказ за 10 днів перевірити всі укриття по Україні.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці буде цілодобовий доступ до укриттів. До них можна буде потрапити не лише під час повітряної тривоги, а у будь-який час доби.

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КМДАКиїв