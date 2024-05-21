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Кияни дали прогноз, скільки триватиме війна та коли настане перемога

Фото: кияни погіршили прогноз тривалості війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кияни зберігають оптимізм щодо перемоги України у війні, проте він стає більш стриманим. Так, у жовтні 2023 року 91% вірили в перемогу, зараз - 85%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, 74% до 58% стало менше тих, хто безумовно переконаний у перемозі України. Разом з цим вважають, що переможе Росія, 4% респондентів (у жовтні 2023 року було 2%).

Абсолютна більшість киян очікують, що війна триватиме не менше ніж півроку. З 55% до 66% стало більше тих, хто вважає, що війна триватиме ще більше року.

Дещо зростає також песимізм і в оцінках щодо змін у найближчі 12 місяців в Україні та Києві, хоча наразі переважають оптимістичні настрої. Так, 51% вважають, що в Україні в найближчий рік зміни будуть на краще проти 31%, які вважають, що на гірше (у жовтні 2023 року співвідношення було 58% до 21%).

У випадку Києва 48% очікують на зміни на краще проти 22%, які очікують зміни на гірше (у жовтні 2023 року – 60% до 15%).

 

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки мешканців м. Київ з 23 квітня - до 1 травня 2024 року. Опитано 804 респонденти, що мешкають у всіх районах міста.

 

Нагадаємо, дані різних соціологічних центрів свідчать про те, що у перемогу вірять більше 80% українців. Водночас рівень оптимізму знижуються, а терміни перемоги відкладаються. За даними опитування Центр Разумкова, тільки 22% респондентів вважають, що перемога відбудеться до кінця цього року.

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