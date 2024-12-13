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Киянам пояснили збільшення сум у платіжках за тепло

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 12:15
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Киянам пояснили збільшення сум у платіжках за тепло Фото: платіжки за тепло в Києві зросли на 6,5% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Суми у платіжках на за теплопостачання в Києві за листопад 2024 року зросли на 6,5% в порівнянні з минулим роком. Місяць був холоднішим.

Про це сказав директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Саме температура зовнішнього повітря є основним чинником, що впливає на розмір платіжки за опалення", - сказав він.

За даними синоптиків, у листопаді 2024 року середньомісячна температура в Києві становила 2,7 градусів тепла. Для порівняння: у минулому році у листопаді було значно тепліше, тоді середньодобова температура була вищою на 1,4 градуси та склала 4,1 градусів тепла.

Лопатін повідомив, що близько 90% багатоповерхівок столиці обладнано будинковими лічильниками тепла. Нарахування у них проводяться відповідно до показань приладів обліку, тобто мешканці сплачують за фактичний обсяг тепла, спожитий будинком.

"У листопаді цього року середня вартість опалення 1 кв. м склала 24,35 гривень. Тоді як у листопаді минулого року вона була на 6,5% нижчою та становила 22,9 гривень", - додав він.

Киянам пояснили збільшення сум у платіжках за тепло

Представник "Київтеплоенерго" навів приклад: типова двокімнатна квартира 50,2 кв. м на вул. Рене Декарта, 6-а у листопаді спожила 0,75 Гкал. Сума до сплати за опалення становила 1240,8 гривень.

Лопатін нагадав, що Києві вартість опалення для населення вже шостий рік поспіль залишається незмінною. Як і раніше, тариф на тепло становить - 1654,41 грн/Гкал.

Нагадаємо, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 18,7%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію на 63,6%.

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