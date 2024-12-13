Киевлянам пояснили увеличение сумм в платежках за тепло

Суммы в платежках на за теплоснабжение в Киеве за ноябрь 2024 года выросли на 6,5% по сравнению с прошлым годом. Месяц был более холодным.

Об этом сказал директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Именно температура наружного воздуха является основным фактором, влияющим на размер платежки за отопление", - сказал он.

По данным синоптиков, в ноябре 2024 года среднемесячная температура в Киеве составляла 2,7 градусов тепла. Для сравнения: в прошлом году в ноябре было значительно теплее, тогда среднесуточная температура была выше на 1,4 градуса и составила 4,1 градусов тепла.

Лопатин сообщил, что около 90% многоэтажек столицы оборудованы домовыми счетчиками тепла. Начисления в них проводятся в соответствии с показаниями приборов учета, то есть жители платят за фактический объем тепла, потребленный домом.

"В ноябре этого года средняя стоимость отопления 1 кв. м составила 24,35 гривен. Тогда как в ноябре прошлого года она была на 6,5% ниже и составляла 22,9 гривен", - добавил он.

Представитель "Киевтеплоэнерго" привел пример: типичная двухкомнатная квартира 50,2 кв. м на ул. Рене Декарта, 6-а в ноябре потребила 0,75 Гкал. Сумма к оплате за отопление составила 1240,8 гривен.

Лопатин напомнил, что в Киеве стоимость отопления для населения уже шестой год подряд остается неизменной. Как и раньше, тариф на тепло составляет - 1654,41 грн/Гкал.