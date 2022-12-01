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Киянам можуть вимкнути опалення до весни у разі обстрілів: Кличко пояснив причину

Фото: Віталій Кличко, мер Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві можуть перекрити опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі столиці. Відновити його буде складно аж до самої весни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Києва Віталія Кличка під час Київського безпекового форуму.

"Якщо протягом 24 годин за температури -5 зовнішньої не буде опалення і води, нам потрібно буде зливати системи опалення в Києві, бо це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо вимушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І до початку весни будуть складні виклики", - заявив Кличко.

За словами міського голови, температура в квартирах у разі відсутності опалення може прирівнятися до вуличної за доволі короткий проміжок часу. Водночас залишається загроза руйнування системи електропостачання в місті.

Кличко закликав киян бути готовими до різних сценаріїв та мати план дії на такий випадок.

"Я просив би кожного з киян поговорити з близькими, знайомими, де в когось є будинок, щоб у випадку критичної ситуації у вас були опалення і вода, ключові дві складові", - заявив мер.

Мер зауважив, що у разі найгіршого сценарію "Пункти незламності" не будуть панацею для порятунку.

"В місті Києві на сьогодні перебуває 3,5 мільйони людей. 430 пунктів обігріву – смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде замало. Не дай Боже, в ситуації, вони захлинуться від кількості людей. Вони робляться не для того, щоб там жити. Це для тимчасового перебування в короткий строк", - сказав мер.

Кличко зауважив, що росіян немає в передмісті Києва завдяки нашим воїнам, однак це не означає, що Росія не захоче знову спробувати повернутись.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про прості поради щодо того, як можна зігрітися у разі відключення електроенергії та опалення.

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КиївВіталий КличкоВійна в Україні