Киянам компенсуватимуть витрати через зачинене метро, - Кличко

"За моєї ініціативи Київрада ухвалила сьогодні рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська". Кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро. Маршрут з Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн", - заявив Кличко.

Він наголосив, що пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро, платитиме тільки за одну поїздку.

"Під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку. Система повернення поїздок запрацює в понеділок", - наголосив мер Києва.

Він також уточнив, що у п’ятницю деталі будуть опубліковані у за стосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на сесії Київрада підтримала пропозицію мера столиці Віталія Кличка про збільшення у 2024 році підтримки захисників. Понад 1 мільярд гривень з бюджету наступного року буде перераховано ЗСУ лише у вигляді субвенції.