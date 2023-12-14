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Киевлянам будут компенсировать расходы через закрытое метро, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Киевский городской совет по предложению мэра Киева Виталия Кличко проголосовал за компенсацию стоимости проезда пассажирам, вынужденным пересаживаться на наземный транспорт из-за закрытых станций "синей" ветки метро. Компенсация заработает уже с понедельника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"По моей инициативе Киевсовет принял сегодня решение о том, чтобы пассажиры метро не переплачивали за вынужденную пересадку на наземный транспорт на станции "Лыбидская". Киевляне будут получать компенсацию поездок за пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых 6 станций "синей" ветки метро. Маршрут с Теремков до любой другой станции метро по-прежнему обойдется в 8 грн", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что пассажир, проехав по наземному транспорту и метро, будет платить только за одну поездку.

"Во время поездки нужно будет провалидировать транспортную карту на каждой пересадке. Но ночью лишние поездки будут возвращаться на карту. Система возвращения поездок заработает в понедельник", - подчеркнул мэр Киева.

Он также уточнил, что в пятницу детали будут опубликованы в отношении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на сессии Киевсовет поддержал предложение мэра столицы Виталия Кличко об увеличении в 2024 году поддержки защитников. Более 1 миллиарда гривен из бюджета в следующем году будет перечислено ВСУ только в виде субвенции.

 

 

 

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КиевВиталий Кличко