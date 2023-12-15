Киянам компенсуватимуть поїздки через ремонт на синій гілці метро: коли розпочнуть

"З понеділка, 18 грудня, запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро "Либідська". Проїзд коштуватиме не більше 8 гривень. Тобто вартість залишиться такою ж, як до ремонту синьої гілки", - сказано в повідомленні.

У департаменті навели приклад, що якщо скористатися автобусом 2-М з Теремків до Либідської, а потім доїхати до центру на метро, то одна з двох поїздок повернеться на карту. Навіть за 2 або 3 вимушені пересадки вартість поїздки буде фіксована - не більше 8 гривень.

"Але час у дорозі не повинен перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала", - уточнюють у департаменті.

Компенсація буде діяти для пластикової або цифрової картки та QR-квитків. Картку потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як завжди. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на картку наступного дня.

Така компенсація діятиме весь період ремонту синьої гілки.

Що передувало

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в київському метро почало підтоплювати станції синьої гілки. Через це рух поїздів між шістьома станціями припинили, а самі станції закрили.

Згідно з прогнозами, ремонт може зайняти близько 6 місяців або навіть більше.