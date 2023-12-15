Киевлянам будут компенсировать поездки из-за ремонта на синей ветке метро: когда начнут

"С понедельника, 18 декабря, заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская". Проезд будет стоить не больше 8 гривен. То есть стоимость останется такой же, как до ремонта синей ветки", - сказано в сообщении.

В департаменте привели пример, что если воспользоваться автобусом 2-М с Теремков до Лыбидской, а потом доехать в центр на метро, то одна из двух поездок вернется на карту. Даже за 2 или 3 вынужденных пересадки стоимость поездки будет фиксированная - не больше 8 гривен.

"Но время в пути не должно превышать 2 часа, чтобы компенсация сработала", - уточняют в департаменте.

Компенсация будет действовать для пластиковой или цифровой карты и QR-билетов. Карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту следующего дня.

Такая компенсация будет действовать на весь период ремонта синей ветки.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что в киевском метро начало подтапливать станции синей ветки. Из-за этого движение поездов между шестью станциями прекратили, а сами станции закрыли.

Согласно прогнозам, ремонт может занять около 6 месяцев или даже больше.