Киянам не по кишені: профспілки вимагають від КМДА переглянути план здорожчання проїзду

Київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців. Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів.
Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна повідомила Київська міська рада профспілок.
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Питання тарифів обговорювалося більше місяця за участі профспілок, представників КМДА та комунальних підприємств. Зараз ситуація виглядає так:
18 червня профспілки ухвалили постанову й направили до КМДА. Вони запропонували міській владі на 6 місяців відтермінувати запровадження тарифів і за цей час розробити ефективний механізм компенсації витрат на проїзд для працівників з низьким рівнем доходів, зокрема, бюджетної сфери комунальної та державної форми власності.
"Тариф у 20 грн розраховано виходячи з рівня зростання мінімальної заробітної плати у 2,4 рази з 2018 року (рік коли останній раз переглядались тарифи) 3720 грн до 8647 грн у 2026 році", - пояснюють у Профспілках.
Вони також зазначають, що працівники бюджетної сфери (освітяни, медики, працівники культури), які мають одні з найнижчих зарплат у столиці, фізично не в змозі оплачувати запропоновані тарифи в умовах війни та інфляції.
"Міська влада зобов’язана розглянути внесені профспілками пропозиції та прийняти відповідне рішення (з обґрунтуванням або вмотивованою відмовою) протягом 30 календарних днів", - пояснили у Профспілках.
Додамо, що у 2021 році КМДА вже зверталася до профспілок із пропозицією встановити тариф 18 грн, проте згодом лист був відкликаний.
Згідно з територіальною угодою на 2021-2023 роки (чинність якої продовжено на період воєнного стану), сторони зобов'язані спільно обговорювати такі зміни.
КМДА у коментарі РБК-Україна повідомила, що зараз розглядає пропозицію Профспілок.
"Зараз вивчається можливість реалізації зазначеної пропозиції, оцінка її впливу на бюджет міста Києва та наслідки для комунальних транспортних підприємств з огляду на необхідність забезпечення сталої, безперебійної роботи громадського транспорту", - кажуть в КМДА.
Поки остаточного рішення щодо впровадження нових тарифів ще не прийнято.
Нагадаємо, що 18 травня КМДА оприлюднила проєкт підвищення тарифів на міський транспорт. Експерти запропонували підняти ціни до 30 грн за разовий проїзд, до 1 088 грн - за місячний проїзний, до 4 875 грн - за місячний безліміт. У разі погодження нові ціни запрацюють вже 15 липня.
У КМДА наголошують, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті. Зараз квитки коштують 8 грн.